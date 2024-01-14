فوارق رقمية بين ميلان ورما قبل قمة الدوري الإيطالي اليوم

يحل نادي روما ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد على نظيره إيه سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجاري.

وستنطلق مباراة روما ضد ميلان في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب سان سيرو، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

ويدخل ميلان مباراة اليوم محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد روما، فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ويتصدر إنتر ميلان برصيد 48 نقطة.

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وتعد مباراة ميلان وروما قمة إيطالية منتظرة، والتي تشهد عدة فوارق رقمية نرصدها فيما يلي..

القيمة السوقية:

ميلان: 523.45 مليون يورو

روما: 325.45 مليون يورو

تاريخ المواجهات بين المدربين والأندية

واجه ستيفان بيولي مدرب ميلان نظيره روما في 30 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتلقى 12 هزيمة وتعادل في 10 مباريات آخر، بينما واجه جوزيه مورينيو ميلان في 12 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وتلقى 5 هزائم.

وفي تاريخ مواجهات المدربين، التقى الثنائي في 5 مباريات من قبل، حقق بيولي الفوز في 3 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة المباراتين.