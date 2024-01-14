الامارات | نجم البايرن يستبعد الانتقال إلى برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فووتبل إسبانيا" عن أن نجم وقائد فريق بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميتش يستبعد انتقاله إلى أي ناد آخر، بما في ذلك برشلونة سواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية، أو في الصيف المقبل. وأكد كيميتش أنه سيبدأ الموسم المقبل مع فريقه البايرن، وأن شيئا لم يتغير حتى الآن.

وينتهي عقد كيميتش الحالي في صيف 2025، ولم يتم فتح أي مفاوضات بينه وبين ناديه من أجل تجديد عقده، وقال إن ذلك لا يزعجه كون بدء المفاوضات ستتم في وقت لاحق. وأحرز كيميتش العديد من الألقاب مع البايرن، بما في ذلك دوري الأبطال، وثمانية ألقاب في الدوري الألماني، ويعد بين أبرز اللاعبين في الوسط الدفاعي، كما أن نادي مان سيتي يراقبه باستمرار، وليس فقط برشلونة، إلى جانب أندية من الدوري السعودي.