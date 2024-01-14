الامارات | سواريز يشعر بخيبة أمل بسبب برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم منتخب أوروغواي، والقناص السابق لفريق برشلونة، لويس سواريز عن أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب نادي برشونة. وقال في لقاء مع صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه كان يتمنى أن ينهي مشواره ويتقاعد برفقة صديقه وزميله النجم ليونيل ميسي في برشلونة، النادي الذي حققا معه كل الألقاب الممكنة.

وانتقل سواريز حديثا إلى إنترميامي حيث اجتمع مجددا برفاقه السابقين في برشلونة، ميسي وألبا وبوسكيتس. وقال سواريز إنه لم يتوقع أن يحدث هذا الامر في فريق أميركي، وأنه كان يتمنى أن يتقاعد برفقة ميسي في برشلونة، لكنه خرج بطريقة غير لائقة بحسب تعبيره، ثم تفاجأ أن الآخرين غادروا بعده تباعا.

وكان سواريز قد غادر فريقه البرازيلي غريميو، ثم انتقل إلى إنترميامي، والذي يخوض جولة تحضيرية للدوري الاميركي، ومن المتوقع أن يواجه فريق النصر السعودي بقيادة رونالدو في لقاء ودي.