الامارات | أنشيلوتي في حيرة بسبب هوية حارس الريال أمام برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فووتبل إسبانيا" عن أن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي يعيش حيرة من أمره بخصوص هوية الحارس الذي سيدفع به مساء اليوم في الكلاسيكو أمام برشلونة خلال نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقام في السعودية. ويعود السبب الرئيس في الحيرة إلى أن الحارسين لونين وكيبا يقدمان مستويات جيدة، ومنذ غياب كيبا بسبب إصابة سابقة، قدم لونين مباريات جيدة، لكن بعد عودة كيبا زادت الصعوبة بالنسبة لأنشيلوتي، فقام بتقسيم بعض المباريات بينهما.

بيد أن لقاء اليوم يعتبر مباراة مهمة للغاية، وهدفا رئيسيا لكلا الحارسين، ومن غير المتوقع على من سيكون الاختيار، رغم أن هناك ترجيحات بأن يكون لونين، خاصة في ظل حديث أنشيلوتي قبل أيام عن أنه يتفهم غضب لونين كونه لم يحصل على فرصة اللعب في لقاء أتلتيكو الأربعاء الماضي.