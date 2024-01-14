مدرب السنغال: مواجهة جامبيا هي الأهم الآن ببطولة كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه فريقه يركز جيدًا على مباراة الافتتاح أمام جامبيا في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024، حيث تعد هذه النسخة من البطولة القارية، ثاني بطولة تنظمها ساحل العاج بعد نسخة عام 1984.

ويبدأ منتخب السنغال حامل اللقب مشواره غدًا الإثنين أمام جامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السنغال وجامبيا: "مواجهة جامبيا هي الأهم الآن، دعونا ننسى الماضي ونركز على النسخة الحالية من البطولة، منتخب السنغال يمتلك جيلًا جيدًا من اللاعبين، لكن علينا كجهاز فني أن نجد التشكيل المناسب والمتوازن بين خطوط الفريق، علينا التحلي بالصبر والهدوء".

وتابع: "لقد عاد إدريسا جايي للتدريبات، حتى ولو لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، يمكنني الاعتماد عليه، كذلك نامبليس ميندي أصبح جاهزًا، لكن بابي مطر سار هو الغائب حتى الآن، لا نريد أن نخاطر، نحن متفائلون كثيرًا بالحالات المتبقية من المصابين".

وبسؤاله عن شعوره بالضغط: "جميع المدربين في البطولة يشعرون بالضغط، لكنه ضغط إيجابي من أجل المنافسة على اللقب، لدينا الخبرات الكافية كجهاز فني لقيادة الفريق، هذه هي النسخة الرابعة التي نخوضها في تلك البطولة، علينا أن نبدأ بشكل صحيح".

واختتم بالحديث عن موعد مباراة السنغال وجامبيا المبكر: "يحتاج كاف أن يعدل توقيتات المباريات، سنلعب أمام جامبيا مبكرًا والطقس حار جدًا في ياكرو".

وكان منتخب السنغال قد فاز بلقب نسخة 2021 بعد التغلب على مصر في النهائي الذي أقيم في الكاميرون قبل عامين بركلات الترجيح.

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