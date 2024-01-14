الامارات | الأسطورة شيفشينكو يهدي "نمور كلباء" كأس "ليلة نجوم الكرة في الشارقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد اللاعب الدولي الأوكراني السابق أندريه شيفشينكو فريقه "نمور كلباء" لرفع كأس "ليلة نجوم الكرة"، بعد فوزه وزملائه ، على فريق "صقور مليحة" بقيادة الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، بنتيجة (8-5)، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد نادي الشارقة، في ثالث أيام "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة: المقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وبمشاركة 200 لاعب، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وتوّج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، بصحبة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، كابتن فريق "نمور كلباء" الأوكراني شيفشينكو بكأس البطولة، كما تم تكريم جميع من شارك من أساطير كرة القدم الذين قدموا مباراة رائعة حفلت بالمهارات العالية وأمتعت عشاق كرة القدم في "ليلة نجوم الكرة"

واحتضن استاد نادي الشارقة الرياضي فعالية "ليلة نجوم الكرة" التي أقيمت أول من أمس، بنظام كرة القدم السداسية "6 ضد 6"، في مباراة حماسية حضرها جمهور غفير، وشهدت مشاركة 23 من الأساطير والنجوم الذي سبق لهم التألق على المستطيل الأخضر، وتوجوا بالعديد من الألقاب العالمية مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية.

وجاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، قبل أن يحسم فريق "نمور كلباء" المباراة في شوطها الثاني، والخروج فائزاً بنتيجتها (8-5) والتتويج بالكأس.

وسجل أهداف "نمور كلباء" كل من الأوكراني شيفشينكو "3 أهداف"، وهدفين لأسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدروف، وهدف لكل من مهاجم المنتخب الإيطالي سابقاً كريستيان فييري، ومواطنيه لوكا أنتونيني وكريستيان بانوتشي، كما ساهم الحارس السابق للمنتخب البرازيلي ديدا في الذود عن مرماه والتصدي للعديد من الكرات الخطرة.

وسجل لفريق "صقور مليحة" بقيادة نجمه فرانشيسكو توتي، كل من الدوليين الإيطاليين السابقين أنريكو أنوني، ودييغو فيوزر، ونجم منتخب فرنسا سابقاً فنسنت كانديلا، وأسطورتي خط وسط منتخبي البرازيل وهولندا السابقين، ألدايير، وإدجار ديفيدز.