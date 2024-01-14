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معتمد جمال يختتم مران الزمالك بتقسيمة قوية

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ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للسفر إلى الإمارات

الأحد 14/يناير/2024 - 03:07 م 1/14/2024 3:07:55 PM
تقسيمه فنيه للاعبى الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، في ختام التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
 

وشهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الأفكار الفنية تحت إشراف معتمد جمال المدير الفني للفريق، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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