كواليس أول مباراة خاضها محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للمشاركة في النسخة الرابعة له ببطولة أمم أفريقيا، بظهوره في مواجهة منتخب موزمبيق اليوم.

ويلاقي المنتخب المصري مساء اليوم الأحد نظيره المنتخب الموزمبيقي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023، في السابعة مساء (بتوقيت القاهرة).

وكانت أول مباراة خاضها الفرعون المصري في البطولة أمام المنتخب المالي، يوم 17 يناير 2017 بالجابون تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وانتهت المباراة في ذلك الوقت، بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين.

ويعتمد المنتخب المصري بشكل أساسي خلال البطولة على نجمه العالمي محمد صلاح، نظراً لخبراته الكبيره في البطولة، حيث شارك في 17 مباراة بالبطولة، كأكثر لاعبي الجيل الحالي بالمنتخب المصري خوضاً للمباريات في البطولة، بالتساوي مع زميله محمد النني.

ويذكر أن المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة، ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من " غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر".