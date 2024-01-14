5 لاعبين يتوقع تألقهم في كأس الأمم الإفريقية 2023.. تعرف عليهم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، مساء أمس، وتضم النسخة 34 من البطولة العديد من المواهب، منها محمد صلاح وفيكتور أوسمين ورياض محرز، إلا أنه يوجد بعض المواهب الأقل شهرة وقد تترك بصمة.

يوجد بعض اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2023 يمكن أن يتركوا الساحة الدولية، إذ عادة ما تكون هذه البطولة ساحة لظهور النجوم والأبطال.

كريم كوناتي (ساحل العاج)

كان كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج ضمن تشكيلة ساحل العاج التي شاركت في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في السابعة عشر من عمره، بفضل تألقه مع أسيك ميموزا، على الرغم من أنه لم يشارك في أي مباراة إلا أن وجوده كان مؤشر على أهميته، ويتوقع أن يكون له دور في هذه النسخة.

سجل كوناتي 8 أهداف هذا الموسم في الدوري النمساوي، وسدد 38 تسديدة، ويبحث منتخب ساحل العاج عن اللقب الثاني له في البطولة، منذ نسخة 1992.

سيرهو جيراسي (غينيا)

ارتبط اسم جيراسي أحد أفضل هدافي الدوري الألماني بالعديد من الأندية الكبرى، منها مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح جيراسي صاحب الـ27 عاما في أفضل حالاته مع شتوتغارت، بعدما ساعدت أهدافه في تجنب الفريق من الهبوط من الدوري الألماني الموسم الماضي، وتمكن من مساعدة فريقه هذا الموسم في العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيراسي 14 هدفا في أول 8 جولات هذا الموسم في الدوري الألماني، ووصل في النهاية إلى 17 هدفًا.

أدامو ناجالو(بوركينا فاسو)

تمتلك بوركينا فاسو في قلب الدفاع إدموند تابسوبا والآن أدامو ناجالو، لكن ناجالو صاحب الـ21 عامًا، لم يكن دائمًا قلب دفاع، قضى الكثير من سنوات في خط الوسط، ويتمتع بخبرة كبيرة مع نادي نوردسيلاند، وكان في اهتمام برايتون الموسم الماضي.

بلال الخنوس (المغرب)

يتمتع بلال الخنوس، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت، بخبرة من خلال المشاركة لأول مرة مع المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من أن تمريرته الخاطئة هي التي أدت إلى فوز كرواتيا بنتيجة 2-1، إلا أن اللاعب الشاب بدا مميزًا بلمساته الناعمة والدقيقة وثقته في حمل الكرة، ومن المتوقع أن يكون الخنوس من أوراق الركراكي في البطولة، بعد تطوره مع جينك البلجيكي.

يانكوبا مينته (جامبيا)

اللاعب الأخير هو يانكوبا مينته لاعب فاينورد الهولندي، وانتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى أنه وقع مع نيوكاسل يونايند الإنجليزي، لهذا كأس الأمم الأفريقية ستقدم لمحة أولى للجناح الأيمن البالغ من العمر 19 عامًا.

من بين اللاعبين الذين لعبوا 500 دقيقة على الأقل في الدوري الهولندي هذا الموسم، يبلغ متوسط محاولات مينتيه للمراوغة 10 محاولات لكل 90، وهو في المرتبة الثانية بعد أوسامي صحراوي (11).