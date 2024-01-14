شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة فيتوريا مع محمد عبد المنعم قبل مواجهة مصر وموزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، مدافعه محمد عبد المنعم تعليمات خاصة قبل مواجهة موزمبيق الليلة، وطالب اللاعب بضرورة فرض رقابة لصيقة على مهاجمى منتخب موزمبيق للحد من خطورتهم لحماية عرين الفراعنة من الاهتزاز فى ضربة البداية.

كاس امم افريقيا

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام فى كوت ديفوار.

وطالب فيتوريا لاعبه بضرورة عدم خوض المباراة بثقة زائدة والابتعاد عن التمريرات الخاطئة بينه ومحمد الشناوى حارس مرمى الفريق لتفادى الهفوات الدفاعية أمام مهاجمى موزمبيق.

وطالب فيتوريا محمد عبد المنعم بضرورة الربط مع زملائه المدافعين لمنع فكرة ترك مساحات لمهاجمى موزمبيق المعروفين بانطلاقاتهم السريعة.