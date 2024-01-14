شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يقرر تفعيل بند الشراء فى عقد إعارة يسرى وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، مسئولى ناديه بضرورة تفعيل بند الشراء فى عقد استعارة يسرى وحيد لاعب الفريق بعد تألقه مع الطلائع منذ بداية الموسم.

وكان نادى طلائع الجيش قد تعاقد مع يسرى وحيد، لاعب الترسانة على سبيل الإعارة بنية البيع، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك اللاعب بصفة أساسية مع الفريق وقدم مردود طيب للغاية دفع الجهاز الفنى للإبقاء عليه وتفعيل بند الشراء فى عقده.

وعقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من صعوبة مباراة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الرابطة.

وشدد بسيونى على لاعبيه بضرورة خوض المباراة بمزيد من التركيز والجدية، لاسيما بعد الفوز على زد إف سى فى المباراة الاولى بدور المجموعات، مشدداً على رغبته فى تتويج الطلائع بكأس الرابطة فى ظل اعتذار الأهلى والزمالك عن المشاركة وتساوى الفرص بين كل الفرق للتتويج باللقب.

ويفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى أحمد الشيخ ومحمد شحاتة لاعبى الفريق فى مباراة بيراميدز بكأس الرابطة، ويأتى غياب أحمد الشيخ بسبب الإصابة، فيما يتواجد محمد شحاتة فى صفوف المنتخب الاوليمبى الذى يستعد لخوض دوره ودية دولية بدبى.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات بيراميدز بالدوري وكأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى بحثاً عن الانتصار الثانى لفريقه بكأس الرابطة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى عبد الرحمن زولا والنيجيري بول جوليوس فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وافتقد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى عبد الرحمن زولا والنيجيري بول جوليوس فى مباراة زد إف سى بالجولة الاولى لدور المجموعات بكأس الرابطة بسبب الإيقاف، حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث فى مباراة زد إف سى الأخيرة بالدوري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه كريم طارق فى مباراة بيراميدز بكأس الرابطة بعد تعافيه من الاصابة بمزق فى العضلة الضامة والذى أبعده عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية.

وحقق الطلائع فوزاً بهدف دون رد على زد اف سى بالجولة الاولى لدور المجموعات بكأس الرابطة.