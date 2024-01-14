شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية لدورى المحترفين 2 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة اليد انطلاق المحرلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد 2 فبراير بدلاً من يوم 6 عقب انتهاء بطولة كأس الأم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير.

وتشهد الجولة الأولى لقاءات بين كل من: سموحة مع الزمالك، وسبورتنج مع طلائع الجيش، والأهلى مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الجزيرة، فيما يلتقى الأهلى والزمالك يوم 16 فبراير ضمن الجولة الخامسة.

دورى المحترفين 1



دورى المحترفين 2



دورى المحترفين 3

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال ، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا