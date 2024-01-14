شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد مع منتخب مصر فى عهد فيتوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع منتخب مصر مع موزمبيق على ملعب "فيليكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويعول البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، كثيراً على قدرات المثلث الهجومى للفراعنة فى مباراة موزمبيق الليلة، ويعقد المدرب البرتغالى آمالا كبيرة على الثلاثى محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد لحسم اللقاء لصالح الفراعنة.

وسجل محمد صلاح تحت قيادة فيتوريا 8 أهداف وصنع 6 أهداف في 11 مباراة، كما سجل مصطفى محمد 4 أهداف وصنع 3 فى 12 مباراة، وعمر مرموش 3 أهداف وصنع هدفين فى 12 مواجهة.

كما سجل محمود تريزيجيه 7 أهداف وصنع هدفين فى 10 مباريات، وهو ما يشير لتنوع الهجوم المصري مع قوة صلاح وتميزه هجوميا على مستوى صناعة اللعب والتسجيل أيضا.