شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد يدخل دائرة اهتمامات المصرى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل غنام محمد لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر دائرة اهتمامات النادي المصري في الميركاتو الشتوي الجاري، حيث طلب علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي تدعيم 3 مراكز بشكل رئيسي خلال الانتقالات الجارية.

ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركزي، قلب الدفاع ووسط الملعب.

وكان غنام محمد قد تألق بشكل لافت مع مودرن فيوتشر، خلال فترة تولي علي ماهر تدريب الفريق بالموسم الماضي، حيث أصبح اللاعب هدفاً لكبار الأندية.

وكشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر حقيقة اهتمام نادي الزمالك بضم غنام محمد لاعب الفريق فى الميركاتو الشتوي الجاري، وأكد المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن غنام محمد لم يتلق أى عروض رسمية خلال الفترة الحالية.

وانتظم ثلاثي شباب الأهلي "أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان، ومحمد زعلوك"، أمس السبت، فى مران مودرن فيوتشر، وذلك بعد إتمام انتقالهم إلى الفريق ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي.