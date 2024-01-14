الامارات | فينغادا يعود لتدريب الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مصرية أن الزمالك اقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي نيلو فينغادا.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن مسئولو نادي الزمالك، توصلوا لاتفاق مع فينغادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة والأسبق لفريق الزمالك، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع أن الزمالك فتح خطوط اتصال مكثفة مع فينغادا الأيام الماضية للتفاوض معه حول تولي قيادة تدريب الزمالك، مع تولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، وهو ما رحب به الخواجة البرتغالي.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يحضر نيلو فينغادا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول اتفاقه مع الزمالك على مهام عمله في القلعة البيضاء.

وقاد فينغادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث تُوج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.