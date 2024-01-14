الامارات | نيوزلندا تحصد لقب جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الفريق النيوزلندي بقيادة بيتر يبرلينج بلقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»، الجولة السابعة من سلسلة الموسم الرابع لبطولة العالم للإبحار Sail GP والتي استضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى وأقيمت بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومين بميناء زايد، بمشاركة 10 فرق عالمية.

وتمكن الفريق النيوزلندي من تحقيق الفوز بعد منافسة من الفريقين الإسباني والأميركي في الجولة النهائية من جائزة أبوظبي، وحل الفريق الإسباني ثانياً في السباق، فيما أنهى الفريق الأمريكي السباق في المركز الثالث.

شهد مراسم تتويج الفائزين الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وراسل كوتس الرئيس التنفيذي لـ SailGp.

وكانت منافسات اليوم الختامي من جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار قد شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ نحو 3500 متفرج استمتعوا بالسباق في أجواء خلابة بالعاصمة أبوظبي.

وبفوزه بجائزة أبوظبي الكبرى تمكن فريق نيوزيلندا من تقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في صدارة الترتيب العام للبطولة عقب نهاية الجولة السابعة، إلى 6 نقاط، حيث يتصدر فريق استراليا البطولة بإجمالي 56 نقطة، يليه نيوزيلندا بـ 50 نقطة، وفي المركز الثالث الفريق الأميركي برصيد 43 نقطة.