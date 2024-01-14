تفاصيل اجتماع كولر مع سامي قمصان في تدريبات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ، اليوم الأحد ، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر خلال فترة توقف الدوري الممتاز.
وعقد كولر جلسة مع مساعده سامي قمصان على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.
وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.