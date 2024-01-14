إشبيلية يتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد لمدة أربع سنوات ونصف

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطورات جديدة بشأن ارتباط إشبيلية بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

ويرتبط إشبيلية بالتعاقد مع ماتيو ميخا لتدعيم صفوفه.

وأكد الصحفي الموثوق “فابريزيو رومانو” المتخصص في سوق الانتقالات أن ماتيو ميخيا وقع عقد انتقاله لصفوف إشبيلية بعقد لمدة أربع سنوات ونصف.

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وسيمتد عقد نجم مانشستر يونايتد مع إشبيلية حتى عام 2028.

وقد أكمل إشبيلية إتفاقه مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الأسبوع المقبل.

وكان مستقبل النجم الكولومبي يحيط به العديد من الشكوك حيث أصبح غير واضح في ظل شكوك استمراره مع الفريق لنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن هناك بند في عقده يتيح لمانشستر يونايتد الحصول على نسبة 25 % في حال إحتمالية البيع مستقبلاً ومن المتوقع إنهاء الصفقة قريباً بشكل كامل.