مصطفى محمد يقص شريط أهداف منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023.. فيديو

افتتح مصطفى محمد، أهداف منتخب مصر في دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، خلال المواجهة التي تجمع الفراعنة بنظيره موزمبيق.

وأحرز مصطفى محمد، الهدف الأول لـ منتخب مصر في شباك موزمبيق، خلال الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، بعدما استغل تمريرة من محمد صلاح.

ويعد هدف مصطفى محمد في شباك موزمبيق، هو الأول له رفقة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد موزمبيق، اليوم الأحد، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات أولى جولات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير، رفقة منتخبات غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر.

ودخل المنتخب الوطني مباراته أمام موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.