راشفورد يحقق رقمين مميزين بعد تسجيله في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

قاد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد لإنهاء الشوط الأول متقدماً على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف واحد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان راسموس هويلوند قد افتتح التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 19 تعادل ريتشارليسون للفريق الضيف توتنهام هوتسبير قبل أن يحرز ماركوس راشفورد هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 40.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، ويحتل توتنهام المركز الخامس ب39 نقطة.

وبحسب شبكة ” أوبتا ” للإحصائيات فإن هذا الهدف الذي يسجله ماركوس راشفورد هو الأول على ملعب أولد ترافورد له في جميع المسابقات هذا الموسم.

وظهر راشفورد في 14 مباراة وسدد 32 تسديدة على ملعب أولد ترافورد في موسم 2023-2024.

ووصل ماركوس راشفورد للهدف رقم 29 مع مانشستر يونايتد ضد الستة الكبار.

وسجل راشفورد ضد أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير ستة أهداف وسجل ضد مانشستر سيتي خمسة أهداف.