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ممدوح عباس يهنئ جماهير الزمالك بالكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بحصول الفارس الأبيض على لقب الكونفدرالية.


وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "مبروك لكل جماهير نادي الزمالك وللنادي العظيم الذي أثبت اليوم أنه بطل، وان شاء الله الفريق سيحصل على كل البطولات خلال الفترة المقبلة".

 

وأضاف: "أعشق الفانلة البيضاء ونادي الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء دائما تصنع النجوم البطولات".


وأوضح: "لاعبو الزمالك بذلوا مجهودا كبيرا من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية وأشكرهم على الأداء المميز".

واختتم تصريحاته قائلا: "أعد جماهير نادي الزمالك باستمرار زيزو داخل القلعة البيضاء ولن يرحل عن الفريق".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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