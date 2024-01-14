هويلوند يتربع على عرش مانشستر يونايتد بعد هدفه أمام توتنهام

أفتتح الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم فريق مانشستر يونايتد التسجيل للشياطين الحمر في مباراة اليوم أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

يستضيف ملعب “الأولد ترافورد” مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفتتح هويلوند التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من ماركوس راشفورد.

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وهذا هو الهدف الثاني لـ هويلوند في الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من صفوف أتالانتا.

وبحيب ما ذكرته شبكة “سكواكا” المتخصصة في الإحصائيات فإن هويلوند يتصدر ترتيب هدافي مانشستر يونايتد هذا الموسم برصيد 7 أهداف 5 منهم في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة.