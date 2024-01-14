عودة بنزيما إلى أوروبا.. الفرنسي يحسم مصيره مع الاتحاد السعودي

حسم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مصيره مع العميد خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمات التي تعرض لها.

وكان كريم بنزيما، قد تعرض للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بعد خسارة الاتحاد أمام النصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي للمحترفين.

وقام بنزيما بغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم القوي من جانب جماهير اتحاد جدة التي انصبت غضبًا عليه.

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وأوضحت قناة بي إن سبورتس، أن كريم بنزيما قرر الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، ويريد اللعب في أوروبا مرة أخرى.

كريم بنزيما كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

وفي الوقت الحالي، فإن كريم بنزيما يتغيب عن تدريبات الاتحاد السعودي وهو ما فجر أزمة جديدة، وتشير التقارير إلى أنه عالق في جزيرة بسبب إعصار ضربها.