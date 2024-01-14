شكرا لقرائتكم خبر بيت الصقر يستقبل جمهور الأخضر بالدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها العاصمة القطرية «الدوحة» خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، يستقبل «بيت الصقر» في الحي الثقافي «كتارا» جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع، من الـ4 مساء وحتى الـ12 صباحا، حيث يحوي البيت 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب الوطني، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية ، ومتجر الصقور، إضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة، مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.

وسيحوي متحف الصقور عرضا لإنجازات المنتخب الوطني، إضافة إلى عدد من الصور والتيشيرتات التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددا من الفعاليات، مثل تحدي سرعة الصقر لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية للأخضر.

وسيتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب، ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة، وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب الوطني المتنوعة، والتي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.