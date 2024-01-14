بيت الصقر يستقبل جمهور الأخضر بالدوحة

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وسيحوي متحف الصقور عرضا لإنجازات المنتخب الوطني، إضافة إلى عدد من الصور والتيشيرتات التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددا من الفعاليات، مثل تحدي سرعة الصقر لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية للأخضر.
وسيتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب، ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة، وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب الوطني المتنوعة، والتي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.
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