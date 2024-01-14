شكرا لقرائتكم خبر الياباني ينجو من كمائن الفيتنامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11 وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.
وفي الدقيقة 33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85.
وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الياباني ينجو من كمائن الفيتنامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.