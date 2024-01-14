شكرا لقرائتكم خبر الياباني ينجو من كمائن الفيتنامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل المنتخب الياباني لكرة القدم حملته في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بالفوز على منتخب فيتنام 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11 وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.

وفي الدقيقة 33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85.

وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.