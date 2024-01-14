منتخب النشامى يتسلح بالتاريخ في مواجهة ماليزيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسلح منتخب الأردن بالتاريخ حينما يواجه نظيره الماليزي عند الساعة 8:30 مساء اليوم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة للنسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا لكرة القدم.

التقى المنتخبان خمس مرات من قبل، حيث فاز المنتخب الأردني ثلاث مرات مقابل تعادلين، ولم تعرف ماليزيا طعم النصر طوال تلك المواجهات، التي جاءت أربع منها على الصعيد الودي مقابل مواجهة واحدة رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 1988 وانتهت بالتعادل السلبي.

ولم يسبق لمنتخب ماليزيا زيارة شباك نظيره الأردني خلال المواجهات المباشرة بينهما، في الوقت الذي منيت شباكه بستة أهداف أردنية.

ويسعى منتخب الأردن (النشامى) للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من مواجهة ماليزيا لكي تكون حافزا للفريق في باقي المشوار الآسيوي، والذي يسعى من خلاله الفريق للذهاب إلى أبعد محطة ممكنة.

وستكون مشاركة الأردن في كأس أمم آسيا 2023 في قطر، هي الخامسة للفريق في تاريخه، وذلك بعدما سبق له المشاركة في نسخ 2004 و2011 و2015 و2019.

وجاء تأهل منتخب «النشامى» للبطولة للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي، ليؤكد على الحضور المميز للفريق في البطولة في السنوات الأخيرة، رغم عدم قدرته على تجاوز ما هو أفضل من الدور الثاني بالبطولة خلال النسخ الثلاث الماضية.

ويتسلح المنتخب الأردني بخدمات نجمه موسى التعمري، مهاجم مونبيليه الفرنسي، والذي تألق في أول مواسمه بالملاعب الفرنسية حتى الآن، وسجل ثلاثة أهداف حتى الآن في الموسم الحالي، كما يبرز اسم حمزة الدردور وأنس بن ياسين، كعناصر الخبرة في صفوف الفريق الذي يدربه المغربي حسين عموتة.

على الجانب الأخر يتطلع منتخب ماليزيا لمشوار مغاير في هذه النسخة من البطولة القارية، بعد فشله في عبور دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث السابقة أعوام 1976 و1980 و2007.

وفي مجمل مشاركاته في البطولة الآسيوية خاض المنتخب الماليزي تسع مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث وخسر في خمس، وسجل لاعبوه سبعة أهداف فقط وتلقت شباكه 20 هدفا.