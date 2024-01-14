شكرا لقرائتكم خبر منتخب البحرين يتطلع للثأر من محاربي التايجوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقص منتخب البحرين شريط مشواره في النسخة الـ18 من كأس أمم آسيا لكرة القدم، بمواجهة صعبة أمام كوريا الجنوبية اليوم، عند الـ2:30 ظهرا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من البطولة القارية.

ويشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد مواجهة ثأرية بين البحرين وكوريا الجنوبية، التي أطاحت بـ»غواصين اللؤلؤ» من دور الـ16 خلال النسخة الماضية من كأس آسيا بالإمارات عام 2019، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي، قبل أن يسجل كيم جين سو هدف الفوز القاتل في الدقيقة الـ107.

عرش كوريا المفقود

من جانبه، توج منتخب كوريا الجنوبية بأول لقبين من البطولة، في عامي 1956 و1960.

بخلاف أول لقبين، يملك منتخب كوريا الجنوبية إرثا ثقيلا، ويسعى وراء عرش مفقود منذ 64 عاما، إذ حل وصيفا لبطل المونديال الآسيوي 4 مرات، أعوام (1972 و1980 و1988 و2015)، كما حصل على الميدالية البرونزية 3 مرات، أعوام (2000 و2007 و2011).

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية لكأس أمم آسيا 2023، بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الثاني للتصفيات بـ16 نقطة، بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، وبسجل خال من الهزائم، وسط مجموعة ضمت أيضا منتخبات (لبنان، تركمانستان، سريلانكا)، في الوقت الذي انسحبت فيه كوريا الشمالية من التصفيات.

ويملك منتخب كوريا الجنوبية كوكبة من النجوم، خاصة على مستوى خطي الوسط والهجوم، ويتصدر هذه الكوكبة: سون هيونج مين، نجم توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي، إذ يحمل شارة قيادة كوريا الجنوبية، ويتمتع بخبرة دولية كبيرة، بفضل تسجيله 41 هدفا في 116 مباراة في مسيرة بدأت عام 2010.

مواجهات البحرين قبل آسيا

خاض منتخب البحرين 4 مباريات في الشهرين السابقين لكأس آسيا، إذ فاز على اليمن 2/ صفر، ثم خسر أمام الإمارات صفر/ 2 في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، قبل أن يخسر تجربتيه الوديتين أمام أستراليا صفر/ 2، وأمام أنجولا صفر/ 3. على الجانب الآخر، حقق منتخب كوريا الجنوبية سلسلة من النتائج الإيجابية أخيرا، إذ فاز على سنغافورة 5 /صفر، والصين 3 /صفر، في التصفيات المؤهلة للمونديال قبل أن يهزم العراق وديا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب البحرين لكأس أمم آسيا 2023، بعد تصدره المجموعة الخامسة في الدور الثالث من التصفيات، محققا العلامة الكاملة بـ3 انتصارات على (ماليزيا، تركمانستان، بنجلاديش)، وسجل خلالها 5 أهداف، بينما استقبل مرماه هدفا وحيدا.

ويرتكز منتخب البحرين على عدد من الأعمدة، أبرزها حارس المرمى المخضرم إسماعيل محمد جعفر، لاعب المحرق البحريني، والبالغ من العمر 38 عاما، الذي يحمل شارة قيادة الفريق متسلحا بخبرات 135 مباراة دولية. كما يبرز أيضا الثلاثي: عبد الله يوسف هلال، سالم عادل حسن، علي مدين.

البحرين في أمم آسيا:

ودع منتخب البحرين المونديال الآسيوي 4 مرات من الدور الأول.

عبر منتخب البحرين للدور الثاني في النسخة الأخيرة عام 2019 بالإمارات.

أفضل إنجاز في تاريخ البحرين المركز الرابع في كأس آسيا 2004.

تأهل منتخب البحرين لكأس أمم آسيا 2023 بعد تصدره المجموعة الخامسة.

كوريا في كأس آسيا: