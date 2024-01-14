الامارات | مدرب هونغ كونغ يلوم «الفار» ويحمله مسؤولية الخسارة أمام «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمل مدرب منتخب هونغ كونغ، النرويجي يورن أندرسن تقنية الإعادة التلفزيونية «الفار» مسئولية الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده 1-3 في مواجهة المنتخب الوطني الإماراتي خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم في استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة في افتتاحية مشوار الفريقين في كأس آسيا لكرة القدم.

وقال أندرسن في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة إن ركلة الجزاء الأولى لم تكن صحيحة، مضيفاً: «في ركلة الجزاء الأولى الكرة هي من لمست يد اللاعب، أما في ركلة الجزاء الثانية فمن وجهة نظري لم يكن هناك تلامس بين اللاعبين».

وحول الأداء بشكل عام، قال: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، أما الثاني فقد كانت فرصنا أقل ولكننا مع ذلك قدمنا اداءاً جيداً، علينا العمل والتطور أكثر»، وأضاف: «لقد واجهنا منافساً قوياً».