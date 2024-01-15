الامارات | تعادل محبط لمصر مع موزامبيق في كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جنبت ركلة جزاء ترجمها النجم محمد صلاح في الوقت القاتل منتخب مصر خسارة صادمة أمام موزامبيق ومنحته تعادلا مخيبا 2-2 الاحد على ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وسجل مصطفى محمد (2) ومحمد صلاح (7+90 من ركلة جزاء) هدفي مصر، وويتنس كويمبو (55) وكليسيو باوكي (58) هدفي موزامبيق، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين رغم الفارق الفني والتاريخي الشاسع بينهما.

وتقاسمت مصر وموزامبيق صدارة المجموعة بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا والرأس الأخضر في وقت لاحق الأحد.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع غانا في 18 يناير الجاري، وموزمبيق مع الرأس الأخضر في 19 منه.