الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع

قالت صحيفة «انفورمر» الصربية إن الوصل تراجع عن فكرة التعاقد مع الأسترالي دجينيك، بداعي عدم تعافيه من إصابة مزمنة في كعب القدم، بعدما كان اللاعب في طريقه للانتقال إلى «الإمبراطور».

اتفاق

توصل نادٍ في أبوظبي إلى اتفاق مع لاعب دولي أوزبكي يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا، إذ سيعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب فور انتهاء مشاركته في البطولة القارية.

صدمة

تلقى لاعب أجنبي في أحد الأندية التي تنافس على لقب الدوري صدمة من إدارة النادي، بعدما أبلغته بإمكانية الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في حال اكتمال مفاوضات النادي مع لاعب أجنبي سبق له اللعب في دوري المحترفين.