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الامارات | رمسـة مـلاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع

قالت صحيفة «انفورمر» الصربية إن الوصل تراجع عن فكرة التعاقد مع الأسترالي دجينيك، بداعي عدم تعافيه من إصابة مزمنة في كعب القدم، بعدما كان اللاعب في طريقه للانتقال إلى «الإمبراطور».

اتفاق

توصل نادٍ في أبوظبي إلى اتفاق مع لاعب دولي أوزبكي يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا، إذ سيعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب فور انتهاء مشاركته في البطولة القارية.

صدمة

تلقى لاعب أجنبي في أحد الأندية التي تنافس على لقب الدوري صدمة من إدارة النادي، بعدما أبلغته بإمكانية الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في حال اكتمال مفاوضات النادي مع لاعب أجنبي سبق له اللعب في دوري المحترفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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