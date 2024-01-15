الامارات | جمهور «الأبيض» يرسم لوحة رائعة في مدرجات كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدرجات استاد خليفة الدولي في الدوحة، أمس، حضوراً مقدراً للجماهير الإماراتية لمؤازرة المنتخب الوطني خلال مباراته أمام نظيره منتخب هونغ كونغ لحساب المجموعة الثالثة في بداية مشواره في كأس آسيا 2023، ورسمت الجماهير الإماراتية التي توافدت إلى الدوحة عن طريق الجو والبر لوحة رائعة في المدرجات، انطلاقاً من واجبها الوطني في دعم المنتخب، والوقوف خلفه من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والذهاب بعيداً في هذا الحدث، في حين أثنى عدد من مشجعي المنتخب على التنظيم الذي وصفوه بالجيد.

وساندت الجماهير التي وجدت في المدرجات، تتقدمها رابطة مشجعي المنتخب، «الأبيض» بقوة، وحرصت على الوجود مبكراً في ملعب المباراة.

ورغم أن بعض الجماهير عانى في الحصول على تذاكر المباراة، إلا أن الأمور سارت بكل سهولة وسلاسة، وتم السماح للجمهور باستخدام كل أدوات التشجيع المتاحة، باستثناء مكبرات الصوت.

وقال عضو رابطة مشجعي المنتخب، إبراهيم حمدان الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن مباراة المنتخب مع هونغ كونغ، أمس، شهدت حضوراً جماهيرياً إماراتياً كبيراً في المدرجات لمساندة المنتخب في هذا الحدث الكروي الآسيوي الكبير.

وأشار الحوسني إلى أنه تم السماح لجمهور المنتخب باستخدام كل أدوات التشجيع، باستثناء مكبرات الصوت، لافتاً إلى أنه ورغم أن الجمهور عانى للحصول على تذاكر الدخول للمباراة، إلا أن التنظيم كان ممتازاً، كما أنه تم توفير كل المتطلبات التي تسهل على الجمهور دعم المنتخب.

وأضاف: «حضرنا كروابط مشجعين من كل روابط الأندية في الدولة، إلى جانب رابطة المنتخب عن طريق اتحاد الكرة الذي قدم التسهيلات للجمهور، كما أن هناك جماهير إماراتية وُجِدت على نفقتها الخاصة، جاءت إلى قطر سواء عن طريق الطيران أو البر».

من جانبه، أكد رئيس جمعية جماهير بني ياس، حريز المنهالي، أن هناك أعداداً مقدرة من الجمهور الإماراتي توافدت إلى ملعب المباراة لمساندة المنتخب في بداية مشواره في البطولة الآسيوية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها الوطني في دعم وتشجيع «الأبيض»، خصوصاً في بداية مشواره، كون مباريات الافتتاح تعتبر دائماً مهمة.