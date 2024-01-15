الامارات | المنتخب ينشد الصدارة في «آسيوية اليد» أمام البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد منتخب كرة اليد الصدارة في بطولة آسيا، وذلك حين يلتقي مستضيف البطولة المنتخب البحريني، اليوم، الساعة الثامنة مساء، وذلك في صراع على قمة المجموعة الرابعة، في ختام الدور الأول. ويطمح المنتخبان لفض الشراكة، حيث لدى كل منهما أربع نقاط، بعد أن فاز المنتخب على هونغ كونغ بواقع (29-24)، ثم على كازاخستان (39-15)، فيما فاز البحرين على كازاخستان (47-13)، وعلى هونغ كونغ (47-20).

ومن شأن الصدارة أن تجنب المنتخب الوقوع في مواجهة صعبة محتملة، الخميس المقبل، في الدور المقبل أمام حامل اللقب المنتخب القطري، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي باقتصار التأهل للدور الرئيس على المنتخبات التي أنهت الدور التمهيدي الأول بالمركزين الأول والثاني، ثم يتم توزيع المتأهلين على مجموعتين، تحدد نتائج مبارياتها المباشرة هوية الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي، وحصولها حصراً على البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2025.