الامارات | 5 ضمانات من ساحل العاج لإنجاح «كأس إفريقيا» الـ 34

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بددت ساحل العاج المخاوف التي كانت تُساور المنتخبات المشاركة في النسخة الـ34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها حالياً وتتواصل حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة في سجل المسابقة. وتعود البطولة القارية من جديد إلى ساحل العاج بعد مرور 40 عاماً من النسخة التي احتضنتها للمرة الأولى عام 1984، في فترة كان فيها نظام البطولة يقتصر على مشاركة ثمانية منتخبات فقط.

وقدمت ساحل العاج بداية مطمئنة في اليوم الأول لانطلاق البطولة، أول من أمس، أكدت قدرتها على تقديم بطولة ناجحة. وقدمت ساحل العاج 5 ضمانات لإنجاح الحدث، وأنفقت من أجل ذلك أكثر من مليار دولار، بحسب وسائل إعلام محلية في ساحل العاج، من أجل الاستعداد وتنظيم البطولة على كل المستويات، ولتجنب السلبيات التي تصاحب البطولات الإفريقية عادة، كما حصل في نسخة الكاميرون السابقة. وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز الجهود التي بذلتها ساحل العاج من أجل تنظيم النسخة الحالية:

ملاعب جديدة

شيّدت ساحل العاج ثلاثة ملاعب رياضية جديدة، في إطار استعدادها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب ثلاثة أخرى تم تجديدها. ومن أبرز الملاعب استاد الحسن واتارا، الذي شهد حفل الافتتاح أول من أمس، ومباراة ساحل العاج مع غينيا بيساو، حيث فاز البلد المضيف بهدفين لصفر. هذا إلى جانب ملاعب أخرى، مثل استاد فيليكس أوفويت - بوانيي (أبيدجان).

تحديث الطرق

استثمرت ساحل العاج كثيراً من الأموال في تهيئة البنية التحتية لتقديم بطولة ناجحة، ومن ذلك إعادة تصميم الطريق «الساحلي»، الذي يبلغ طوله 350 كيلومتراً الرابط بين العاصمة الاقتصادية وميناء سان بيدرو الكبير بالكامل، ما أدى إلى خفض وقت السفر بين المدينتين إلى النصف، وتم تمديد طريق سريع آخر لربط أبيدجان بمدينة ياموسوكرو ثم بواكيه، وهما المدينتان المضيفتان، فضلاً عن تحديث وبناء المستشفيات في كورهوغو وسان بيدرو على التوالي، وتجديد مطاري المدينتين ومطار بواكي.

مراكز تدريب

قامت ساحل العاج بتهيئة 24 مركز تدريب في المدن الخمس التي تستضيف البطولة، كما جرى أيضاً بناء ثلاث 32 فيلا سياحية من خمس غرف في بواكي وسان بيدرو وياموسوكرو، وذلك بالتزامن مع افتتاح فندق جديد يضم 48 غرفة في كورهوجو، بهدف استقطاب الفرق والمنتخبات الإفريقية.

تدابير أمنية

فرضت ساحل العاج إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة المنتخبات المشاركة في البطولة، وتجسّد ذلك مع الأزمة التي تعرض لها منتخب الجزائر في أول تدريب له في أبيدجان، بعد أن اخترقت طائرة مُسيّرة (درون) ملعب التدريبات لتصوير مران «محاربي الصحراء»، وتدخل الأمن سريعاً وحجز الطائرة، التي اكتشف بعد ذلك أن مراسلاً صحافياً استأجرها للتعرف إلى ملامح المران، الذي كان مغلقاً أمام الإعلام والجماهير.

متطوّعون

يحرص فريق من 20 ألف متطوّع من الشباب والفتيات على المساعدة في تنظيم البطولة، إلى جانب 17 ألف فرد من عناصر الشرطة، و2500 مشرف طوال فترة إقامة بطولة الأمم الإفريقية، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم لزوّار مدن ساحل العاج التي تستضيف البطولة، حيث توافدت أعداد كبيرة على ساحل العاج، سواء من الدول المجاورة، أو بقية الدول الإفريقية الأخرى، وسط توقعات بقدوم 1.5 مليون زائر خلال فترة البطولة.

• ساحل العاج أنشأت ثلاثة ملاعب جديدة، إلى جانب 24 مركز تدريب.

ملاعب البطولة:

- «الحسن واتارا» (60 ألف متفرج).

- «فيليكس أوفويت - بوانيي» (33 ألف متفرج).

- «شارل كونان باني» (20 ألف متفرج).

- «السلام» (40 ألف متفرج).

- «أمادو جون كوليبالي» (20 ألف متفرج).

- «لوران بوكو» (20 ألف متفرج).

مباريات اليوم

السنغال - غامبيا 18:00.

الكاميرون - غينيا 21:00.

الجزائر - أنغولا 00:00.