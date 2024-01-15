الامارات | ميدفيديف وروبليف يشاركان في النسخة الـ 32 من «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة حامل اللقب دانييل ميدفيديف، ووصيفه آندري روبليف، في منافسات الدورة 32 من بطولة دبي، من فئة 500 نقطة الشهر المقبل. ولدى السيدات أكدت أربع لاعبات من المصنفات الثماني الأوائل مشاركتهن في البطولة من فئة 1000 نقطة، وذلك قبل الموعد النهائي لتأكيد المشاركات في 22 الجاري، حيث تنطلق البطولة في الأسبوع الذي يسبق منافسات الرجال. وتُقام بطولتا السيدات والرجال توالياً بين 18 فبراير والثاني من مارس. وتشهد بطولة الرجال مشاركة المصنف الثالث عالمياً ميدفيديف، والمصنف الخامس عالمياً روبليف، إضافة إلى هوبرت هوركاش، المصنف التاسع عالمياً، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون عام 2021، وكارين خاشانوف، المصنف الـ15 عالمياً، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي. كما سيتم الإعلان عن مزيد من اللاعبين المشاركين خلال الأيام المقبلة.

أما بالنسبة للسيدات، فتشارك 20 لاعبة من الأعلى تصنيفاً عالمياً، بينهن المصنفة الثالثة عالمياً إيلينا ريباكينا، والمصنفة الخامسة عالمياً جيسيكا بيجولا، والمصنفة السادسة عالمياً أُنس جابر، والمصنفة الثامنة عالمياً ماريا ساكاري. وأعلنت البطولة أيضاً عن إطلاق تذاكر منافسات بطولتي الرجال والسيدات على الإنترنت اعتباراً من اليوم.

وتشهد البطولة هذا العام اعتماد نظام مقاعد مرقمة، والذي يطبق على مقاعد المدرج السفلي في بطولة الرجال، وعلى التذاكر من فئتي برايم إيه وبرايم بي في كل من بطولتي السيدات والرجال، في حين تكون مقاعد المدرج العلوي متاحة دون حجز مسبق خلال أسبوعي البطولتين، وكذلك الأمر بالنسبة لمقاعد المدرج الأرضي خلال الأسبوع الأول من المنافسات.