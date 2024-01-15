شاهد..هدف محمد صلاح في مباراة مصر وموزمبيق (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - فشل منتخب مصر في تحقيق الانتصار في بداية المشوار الأفريقي، وتعادل بصعوبة مع موزمبيق بهدفين لكليهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.





سجل منتخب مصر هدف التعادل من ركلة جزاء نجح محمد صلاح في تنفيذها في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي.

شاهد هدف محمد صلاح:

وكان مصطفى محمد لاعب المنتخب سجل هدف الفراعنة الأول في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.

قبل أن يسجل ويتي لاعب موزمبيق الهدف الأول في الدقيقة 55، بعدما أرسل ماكاندزا تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها ويتي الخالي من الرقابة برأسية قوية مرت على يسار الشناوي لتسكن الشباك، بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز سيلسيو باوكي ثاني الأهداف لموزمبيق من هجمة مرتدة.

حصل منتخب مصر وموزمبيق على نقطة واحدة في بداية المشوار الأفريقي، ويلتقي في نفس المجموعة غانا مع الرأس الأخضر.

يلتقي منتخب مصر مع غانا يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

