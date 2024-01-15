" اليونايتد ضد توتنهام"... نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
انتهت مباريات اليوم الأحد من مواجهات الجولة 21 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت مباراتان قويتان، أبرزهما مانشستر يونايتد ضد توتنهام.
نتائج مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي:
مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير- (2-2)
أستون فيلا ضد إيفرتون- (0-0)
وتستكمل باقي مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 20 يناير، بمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس.
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