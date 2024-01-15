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" اليونايتد ضد توتنهام"... نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأحد من مواجهات الجولة 21 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت مباراتان قويتان، أبرزهما مانشستر يونايتد ضد توتنهام.

نتائج مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير- (2-2)
أستون فيلا ضد إيفرتون- (0-0)

وتستكمل باقي مباريات الجولة 21 من الممتاز يوم السبت الموافق 20 يناير، بمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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