" اليونايتد ضد توتنهام"... نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأحد من مواجهات الجولة 21 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت مباراتان قويتان، أبرزهما مانشستر يونايتد ضد توتنهام.

نتائج مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير- (2-2)

أستون فيلا ضد إيفرتون- (0-0)

وتستكمل باقي مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 20 يناير، بمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس.

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