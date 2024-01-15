إعلاميون يستمعون إلى كلمة "أبوعبيدة" في مدرجات مباراة كأس آسيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يبدو فيها إعلاميين يتابعون إحدى مباريات كأس آسيا لكرة القدم.

وتزامن بث كلمة "أبوعبيدة" الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مع إقامة مباريات كأس آسيا اليوم، حيث واجه منتخب فلسطين منتخب إيران ومنى بهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما التقى منتخب الإمارات منتخب هونج كونج، وفاز الأول بنتيجة 3 مقابل هدف.

وتقام غدًا مباريات، إندونيسيا والعراق في الرابعة والنصف مساء، وماليزيا تواجه الأردن في السابعة والنصف مساء، فيما يواجه منتخب كوريا منتخب البحرين في الواحدة والنصف ظهرًا.

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