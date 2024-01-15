قرار مفاجئ من الاتحاد السعودي بشأن أزمة العقيدي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن قرار مثير من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن حارس المرمى نواف العقيدي، بعد استبعاده من قائمة الأخضر في كأس آسيا 2023.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية، قد قرر استبعاد نواف العقيدي، من قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلًا عن مصادرها، فإن الشركة المسئولة عن “بيت الصقر” في الحي الثقافي بمنطقة كتارا في الدوحة، تلقت إخطارًا من الاتحاد السعودي لإزالة الصورة الخاصة بـ نواف العقيدي.

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وتوجد صورة لـ نواف العقيدي الحارس السعودي، في واجهة “بيت الصقر”، في الحي الثقافي، المتواجد لي العاصمة القطرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة طلبت ترشيح اسم بديل في أسرع وقت، لترتيب واجهة موقع “بيت الصقر”.

وبدأ بيت الصقر، في استقبال الجماهير السعودية، المتواجدة لدعم الأخضر في منافسات كأس آسيا 2023.

وأكدت الصحيفة إلى أن تنفيذ طلب اتحاد الكرة بإزالة الصورة ووضع “بوستر” بدلًا منه يحتاج إلى وقت.