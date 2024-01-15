الامارات | باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز باريس سان جرمان حامل اللقب موقعه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه لنس 2-0 ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر الاحد.

وسجّل برادلي باركولا (30) وكيليان مبابي (89) هدفي سان جرمان.

ورفع سان جرمان رصيده الى 43 نقطة في صدارة "ليغ1" بفارق 8 نقاط عن نيس الثاني، مستفيدا من تعثر الاخير في هذه المرحلة على يد رين بثنائية نظيفة السبت.

اما لنس فتجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن.

والفوز هو الثالث تواليًا لسان جرمان بما فيه الانتصار الساحق على ريفال المغمور 9-0 ضمن الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا الاحد الماضي.

وجاء هدف باركولا اثر تمريرة بينية من صاحب ثلاثية "هاتريك" في المباراة الاخيرة في الكأس، فانفرد بحارس لنس برايس سامبا وافتتح التسجيل (30).

وتعرّض لنس لنكسة بطرد لاعبه جوناثان غراديست (45+3) بعد نيله بطاقة حمراء مباشرة لحرمانه سان جرمان من فرصة محققة للتسجيل بعد اسقاطه باركولا.

ونجح لنس في الصمود طوال فترات الشوط الثاني، الا ان مبابي ابى انهاء اللقاء دون ترك بصمته، فأضاف هدفا ثانيا لبطل فرنسا من تمريرة بينية لعثمان ديمبيليه (89).

- بريست ثالثاً -من جهة أخرى، صعد بريست الى المركز الثالث عقب فوزه على مونبلييه بثنائية نظيفة.

وبعدما خسر موناكو السبت امام رينس 1-3، كانت الفرصة سانحة امام بريست للتقدم عليه، وأتاح هدفا هوغو ماغنيتي (48) وجيريمي لو دوارون (90+2) الفرصة أمامه لانتزاع المركز الثالث.

وأصبح في رصيد بريست 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن موناكو الرابع. كما قلّص الفارق مع نيس الثاني الى نقطة واحدة.

والفوز هو العاشر لبريست هذا الموسم مقابل 4 هزائم و4 تعادلات.

في المقابل، تجمّد رصيد مونبلييه عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما فاز ليل على ضيفه لوريان 3-0.

وافتتح الكندي جوناثان ديفيد التسجيل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ليل هدفين متأخرين عبر ريمي كابيلا (90) والكوسوفي إدون زيغروفا (90+3).

وهو الفوز الثاني تواليا لفريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مع بداية العام الجديد بعد الانتصار الساحق على غولدن ليون المغمور 12-0 في دور الـ 32 من كأس فرنسا الاسبوع الماضي.

ورفع ليل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، فشل لوريان الذي غاب عنه 13 لاعبا، منهم 7 لارتباطهم بكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج، بالعودة إلى سكة الانتصارات حيث حصد نقطتين فقط من مبارياته التسع الأخيرة في الدوري وخرج من الكأس أمام سوشو (1-2)، ليحتل المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 12 نقطة.

- سقوط جديد لليون -وحقّق تولوز فوزًا ثمينًا على متز بهدف وحيد سجله السويسري فنسان سييرو في الدقيقة 12، ذلك في سعيه للابتعاد عن منطقة الخطر، إذ بات في رصيده 17 نقطة في المركز الرابع عشر متقدما بنقطة واحدة عن متز الخامس عشر.

كما فاز كليرمون على مضيفه نانت 2-1.

ورفع كليرمون رصيده الى 14 نقطة في المركز ما قبل الاخير، فيما تجمّد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفشل ليون بطل فرنسا سبع مرات في الخروج من منطقة الخطر وذلك بعد سقوطه على يد مضيفه لوهافر 1-3.

سجّل اهداف الفائز كل من غوتييه لوريس (18) والاميركي إيمانويل سابي (50) والعاجي كريستوفر أوبي (62)، فيما سجّل هدف ليون الوحيد الكسندر لاكازيت (54).

وشهدت المباراة طرد لاعبَي ليون الايرلندي جايك أوبراين (30) والكرواتي دويي كاليتا-كار (90).

وتجمد رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع لوهافر رصيده الى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.