الامارات | ديوكوفيتش أفضل رياضي على كوكب الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس بنظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد الفوز المثير للأخير على اللاعب الكرواتي دينو بريزميتش في بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الأحد.

صرح كيريوس عبر قناة يوروسبورت "ما يحققه ديوكوفيتش يشير إلى أنه أفضل رياضي في التاريخ فهو يستغل كل فرصة ليثبت أنه أفضل لاعب على كوكب الأرض".

أضاف النجم الأسترالي "ديوكوفيتش يتقدم في السن ولكن مستواه يتحسن ويتحرك بطريقة مذهلة في الملعب لدرجة تسأل نفسك ماذا يجب أن تفعل لتهزمه".

تابع كيريوس "إذا لم يتعرض ديوكوفيتش لإصابة كبيرة بإمكانه الاستمرار في الملاعب حتى الأربعينيات من عمره".

واصل أيضا "كلما زادت نجاحاتك وأصبحت رمزا في لعبة التنس فإن الجميع يبذلون أقصى ما لديهم أمامك ويطمعون في الفوز عليك لذا فإن المهمة تزداد صعوبة على ديوكوفيتش في كل مباراة وهو أمر يستحق عليه الكثير من التقدير".

وكان ديوكوفيتش /36 عاما/ نجح في الفوز على الكرواتي بريزميتش البالغ من العمر 18 عاما بعد مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات.

ويسعى النجم الصربي للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة 11 في تاريخه.