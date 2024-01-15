الامارات | بيت الصقر يستقبل جمهور السعودية وكأس آسيا في الدوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم، منطقة "بيت الصقر" والمخصصة للجماهير السعودية وجماهير آسيا وذلك بمنطقة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

وشهد "بيت الصقر" في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من جماهير المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، حيث استمتعت بالأجواء الرائعة وكذلك الفعاليات والأنشطة الحركية من بينها فعاليات "شوت" بالإضافة إلى "خزينة الصقور" التي تحوي صور للمنتخب السعودي خلال مشاركاته في البطولات الآسيوية وتتويجه بالألقاب القارية وكذلك قمصان الأخضر طوال تاريخه بالنسخ السابقة من كأس آسيا، وغيرها من الفعاليات.

ومن المقرر أن يستقبل "بيت الصقر" جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسية ، وهي: متحف المنتخب السعودي ، وساحة الشاشة الرئيسية، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة مثل تجربة تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب السعودي، وتجربة التعليق الرياضي.

وتبلغ مساحة بيت الصقر الواقع في منطقة كتارا عشرة ألاف متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب الأول.

وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة الاطلاع على تاريخ المنتخب السعودي ولقاءات لأساطير الفريق عبر التاريخ، من خلال شاشة عرض فريدة وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب السعودي المتنوعة والتي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.