شوبير : كولر لم يبد اعتراضًا على بقاء عبد القادر في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن مستجدات موقف أحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلي من البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أن كولر لم يعلن صراحة عدم الاحتياج الفني للاعب.





وأضاف خلال حديثه الإذاعي صباح اليوم الإثنين : أحمد عبد القادر متمسك بالأهلي، وفي الوقت ذاته كولر لم يبد نيته في الاستغناء عنه ، الأمور بين الطرفين بها مرونة.

وواصل : من الوارد بقاء عبد القادر مع الأهلي الفترة المقبلة ، هو لاعب مميز ولديه قدرات فنية.

عبد القادر يبدأ التأهيل ..

على صعيد متصل ، بدأ أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

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كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏