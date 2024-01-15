شوبير : كولر لم يبد اعتراضًا على بقاء عبد القادر في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن مستجدات موقف أحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلي من البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أن كولر لم يعلن صراحة عدم الاحتياج الفني للاعب.
وأضاف خلال حديثه الإذاعي صباح اليوم الإثنين : أحمد عبد القادر متمسك بالأهلي، وفي الوقت ذاته كولر لم يبد نيته في الاستغناء عنه ، الأمور بين الطرفين بها مرونة.
وواصل : من الوارد بقاء عبد القادر مع الأهلي الفترة المقبلة ، هو لاعب مميز ولديه قدرات فنية.
عبد القادر يبدأ التأهيل ..
على صعيد متصل ، بدأ أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات محددة، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.