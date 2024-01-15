اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يوم السبت 13 يناير 2023، وتضم النسخة الـ 34 العديد من النجوم، أبرزهم فيكتور أوسيمين نجم نابولي ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويتصدر فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونادي نابولي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في كأس الأمم الإفريقية 2023، بقيمة 110 مليون يورو، يليه المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بقيمة 65 مليون يورو.

ويحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بقيمة 65 مليون يورو.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة الثانية التي تضم، موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، فيما يشارك منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى، رفقة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وتعادل منتخب نيجيريا في المباراة الأولى بالبطولة مع غينيا الاستوائية، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، أيضًا تعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2، مساء أمس.

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