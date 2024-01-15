"مفاجأة سارة للجماهير".. الزمالك يعلن الاتفاق مع سبورتينج وموعد فتح القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موعد انتهاء أزمة القيد بشكل نهائي، وتوصل الأبيض لاتفاق مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وقال سالم في لقاء تلفزيوني على قناة الزمالك: "الاتفاق تم بين الزمالك ولشبونة بشأن أزمة القيد، في ظل العلاقة الجيدة لمجلس الأبيض حاليا مع جميع الأندية".

أوضح: "سيتم الإعلان عن التفاصيل بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، مع رفع القيد بشكل رسمي، وهو خبر سار لجميع الزملكاوية".

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك: "مجلس إدارة القلعة البيضاء، لم يعلن أي شيء بخصوص المدير الفني الجديد، مثلما ردد البعض خلال الساعات الماضية".

وأتم تصريحاته: "معتمد جمال هو المدير الفني الحالي لنادي الزمالك ومن سيقود الفريق في معسكر الإمارات، لحين إشعار آخر".

وكانت بعض التقارير الصحفية، كشفت خلال الساعات الماضية، كشفت وجود مفاوضات بين نادي الزمالك، والبرتغالي فينجادا، لتولي تدريب الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.