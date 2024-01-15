عبد الغنى راحة من مران الزمالك

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الإثنين 15/يناير/2024 - 02:36 م 1/15/2024 2:36:21 PM

حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.



جاء حصول عبد الغني على راحة بإذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، على أن يتواجد اللاعب مع الفريق غداً الثلاثاء بصورة طبيعية.

ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية أمام الشباب الكويتي عصر غداَ الثلاثاء على ملعب النادي، لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.