الأهلي يصعد 10 ناشئين بسبب النقص العددي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين ‏للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب ‏للمنتخبات الوطنية.‏



وشارك في تدريبات الأهلي اليوم من قطاع الناشئين اللاعبون: يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة.‏

ويشارك الثنائي حازم جمال وطارق حسن في تدريبات الحراس مع الفريق الأول منذ اليوم ‏الأول في فترة الإعداد، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من ‏الإمارات.‏

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية ‏والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.‏

مواجهات اليوم في أمم أفريقيا ..

على صعيد آخر من المقرر أن تجرى ثلاث مواجهات مساء اليوم ببطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستهل المنتخب الوطني مواجهاته أمس الأحد بملاقاة موزمبيق، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، على أن يلتقي المنتخب نظيره الغاني في العاشرة مساءً يوم الخميس المقبل لحساب ثاني الجولات.

قائمة مصر في المنافسات:

ضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، خلال وقت سابق، كلًا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.