كأس الأمم الإفريقية..أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تضم قائمة المنتخب المصري المشاركة حالياً في بطولة أمم أفريقيا 2023، العديد من النجوم المتألقة سواء داخل الملاعب المصرية أو المحترفين بالخارج، لذا نستعرض في السطور التالية أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية بالمنتخب المصري.

محمد صلاح:

يتصدر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين المصريين من حيث القيمة التسويقية ب 65 مليون يورو، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ب 15 مليون يورو.

مصطفى محمد:

فيما يتقاسم الثنائي مصطفى محمد هداف فريق نانت الفرنسي، محمود حسن "تريزيجية" جناح نادي طرابزون سبور التركي، المركز الثالث ب 9 ملايين يورو لكل منهما.

أحمد سيد "زيزو":

وجاء نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" في المركز الرابع بالقائمة ب 5 ملايين يورو، وبفارق نصف مليون يورو عن صاحب المركز الخامس محمد النني متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي ب 5 .4 ملايين يورو.

محمد عبد المنعم:

وكان المركز السادس في قائمة الأعلى من حيث القيمة التسويقية بالمنتخب المصري، من نصيب نجم خط دفاع النادي الأهلي محمد عبد المنعم ب 3 ملايين يورو، ويليه في المركز السابع زميله بالنادي الأهلي الحارس محمد الشناوي بقيمة تسويقية تصل إلى 2.5 ملايين يورو.

أحمد حجازي:

وتواجد الحاجز أحمد حجازي نجم فريق اتحاد جدة السعودي في المركز الثامن بالقائمة بقيمة تسويقية 2.3 ملايين يورو، ثم يأتي من خلفه في المركز التاسع لاعب النادي الأهلي إمام عاشور ب 2 مليون يورو.

ويذكر أن المنتخب المصري كان قد استهل مشواره في بطولة أمم أفريقيا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء أمس الأحد.

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