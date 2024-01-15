الامارات | كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تعبر البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب المنتخب الكوري الجنوبي أوّل ثلاث نقاط بفوزه على نظيره البحريني 3-1، الاثنين على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مع افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا في كرة القدم.

سجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ ان-بيوم (38) ولي كانغ-ان (56 و68)، وللبحرين عبدالله الحشاش (51).

وتسعى كوريا الجنوبية الى وضع حد لصيام دام 64 عاما منذ المرة الاخيرة التي توجت فيها بطلة للقارة، وهي تعتمد على كوكبة من النجوم تلعب في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، على رأسها مهاجم توتنهام الانجليزي هيونغ-مين سون.