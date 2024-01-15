الامارات | حادث خطير يودي بحياة دراج إسباني في رالي دكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الدراج الإسباني كارليس فالكون الإثنين عن 45 عاماً، بعد نحو أسبوع على تعرضه لحادث سقوط خطير في المرحلة الثانية من رالي دكار الصحراوي، بحسب ما أعلن فريقه توينترايل ريسينغ.

وكتب الفريق في بيان "تركنا كارليس الإثنين 15 يناير. أكّد الفريق الطبي ان الضرر العصبي الناجم عن توقف القلب بعد الحادث لا يمكن معالجته".