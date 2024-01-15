الزمالك يحدد صباح الخميس موعدا للسفر إلى الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - للمشاركه فى دورتين وديتين

الإثنين 15/يناير/2024 - 07:06 م 1/15/2024 7:06:33 PM

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موعد السفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعداداً للمشاركة في دورتين وديتين.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستغادر مطار القاهرة في السادسة صباح يوم الخميس المقبل.

ويخوض الزمالك مباراة ودية عصر غداً الثلاثاء مع نظيره الشباب الكويتي قبل السفر إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.